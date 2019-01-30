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Михаил Гордейчук, новичок казахстанского "Тобола", отметился своим фирменным голом

Новичок казахстанского "Тобола" Михаил Гордейчук уже забивает в составе нового клуба. На сборах в Турции в спарринге против "Истиклолома" из Таджикистана белорус своими удачными действиями сравнял счет, отметившись голом в фирменном стиле. За 5 минут до конца встречи "Тобол" добился победы, 2-1.

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