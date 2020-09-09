Михаил Грабовский покидает пост спортивного директора ХК "Динамо-Минск"

Михаил Грабовский больше не спортивный директор "Динамо-Минск". Бывший нападающий клубов "Монреаля", "Торонто" и "Нью-Йорк Айлендерс" сконцентрируется на тренерской работе. Грабовский является ассистентом главного тренера "зубров" - канадца Крэйга Вудкрофта.