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Михаил Грабовский покидает пост спортивного директора ХК "Динамо-Минск"

Михаил Грабовский больше не спортивный директор "Динамо-Минск". Бывший нападающий клубов "Монреаля", "Торонто" и "Нью-Йорк Айлендерс" сконцентрируется на тренерской работе. Грабовский является ассистентом главного тренера "зубров" - канадца Крэйга Вудкрофта.

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