Главный тренер национальной команды по футболу Михаил Мархель определился с расширенным списком игроков, вызванных на матчи Лиги наций. На сбор, который состоится с 31 августа по 8 сентября, приглашены 33 футболиста. Отметим присутствие двух опытных представителей жодинского "Торпедо-БелАЗ" - защитника Максима Бордачева и полузащитника Андрея Хачатуряна, а также молодого хавбека брестского "Руха" Дениса Гречихо. Окончательный состав из 23 игроков определится 24 августа. 4 сентября в 21:45 сборная Беларуси в рамках первого игрового дня примет Албанию на минском стадионе "Динамо". На следующий день "белакрылыя" отправятся в Алматы. Противостояние с Казахстаном пройдет 7 числа. Все матчи состоятся без зрителей.