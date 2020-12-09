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Михаил Мархель сохранил пост главного тренера сборной по футболу
Михаил Мархель, который не смог вывести сборную Беларуси в финальную часть чемпионата Европы, остается у руля команды. Об этом сообщила пресс-служба Белорусской федерации футбола. По итогам заседания исполкома АБФФ, которое состоялось сегодня, стало известно, что Мархель продолжит работу в главной команде страны до конца 2021 года. Тренер же молодежной сборной Сергей Яромко покинул пост наставника молодежки.
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