Михаил Мархель сохранил пост главного тренера сборной по футболу

Михаил Мархель, который не смог вывести сборную Беларуси в финальную часть чемпионата Европы, остается у руля команды. Об этом сообщила пресс-служба Белорусской федерации футбола. По итогам заседания исполкома АБФФ, которое состоялось сегодня, стало известно, что Мархель продолжит работу в главной команде страны до конца 2021 года. Тренер же молодежной сборной Сергей Яромко покинул пост наставника молодежки.