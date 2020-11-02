Михаил Мархель вызвал 24 футболиста в сборную Беларуси

Солигорский "Шахтер" и брестское "Динамо"откомандируют по пять игроков в национальную сборную Беларуси для участия втрех заключительных матчах нынешнего сезона. Для сравнения: из БАТЭ вызванытолько трое. Главный тренер команды Михаил Мархель обнародовал список из 24фамилий на товарищеский поединок в Румынии, а также две встречи Лиги нацийпротив Литвы и Албании. Пока белорусы находятся на первом месте в своей группеи имеют отличные шансы подняться во второй дивизион турнира.