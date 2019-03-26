Михаил Захаров: Без разницы, с кем играть в финале

Без разницы, с кем играть в финале. Об этом заявил Михаил Захаров, главный тренер минской "Юности". Вчера столичные "медведи" победили "Динамо-Молодечно" 6:3 в матче 1/2 Кубка Президента по хоккею. Серия за "Юностью" 4:0.



В финале "Юность" сыграет или с "Неманом", или с солигорским "Шахтером". Пока в серии до четырех побед этих команд "горняки" ведут 2:1. И сегодня дома они постараются увеличить свое преимущество. Прямая трансляция матча в 19:20 на телеканале "Беларусь 5".