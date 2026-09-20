Миллион шагов и главный приз: в Беларуси продолжается масштабный марафон

Получить шанс выиграть сертификат на путешествие, а заодно улучшить свое здоровье. Такие бонусы дает "Марафон 10 000 шагов", который запустил Президентский спортивный клуб. Его участники активно шагают в разных городах Беларуси и даже за ее пределами.

Участники активно шагают в разных городах Беларуси

Главные условия - быть подписанными на аккаунты марафона и самого клуба, в день проходить не менее 10 и не более 50 тыс. шагов, а скриншоты с подтверждением обязательно размещать на своей странице в проекте.

Претендентами на главный приз станут те участники, которые за 80 активных дней прошли миллион шагов. Но организаторы в своем марафоне пошли дальше. И предлагают участникам своеобразные челленджи.

Финиширует "Марафон 10 000 шагов" 31 октября. Что мотивирует белорусов и какие лайфхаки помогают выполнить необходимый минимум - вы узнаете из программы "Главный эфир" 20 сентября