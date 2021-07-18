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"Милуоки" обыгрывает "Финикс" и выходит вперед в финальной серии плей-офф НБА

"Милуоки" продолжает набирать обороты. Стартовав с двух поражений, "Бакс" выигрывают третий матч подряд в серии до 4 побед против "Финикс" - 123:119. Самым результативным на площадке стал игрок "Санз" Девин Букер, набравший 40 очков. Счет в серии 3:2 в пользу "Милуоки".

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