"Минчанка" и "Искра" оспорят Суперкубок Беларуси по волейболу

23 сентября сезон в женском чемпионате Беларуси по волейболу официально откроет матч за Суперкубок страны.

В спорткомплексе "Уручье" сразятся "Минчанка" и амбициозная "Искра" из Жлобина. Команда Александра Перепелкина в минувшем сезоне завоевала золото первенства страны, а жлобинчанки выиграли Кубок Беларуси.



Александр Перепелкин, главный тренер ВК "Минчанка": "Это очень важная игра, первый домашний матч с сильной командой - нашим конкурентом. Здорово, что в Беларуси появляются заинтересованные коллективы. Девушки недавно представляли клуб в пляжном волейболе и показали достойные результаты. Я думаю, все переживали. И мы понимаем, что они составят серьезную конкуренцию и в Суперкубке, и в чемпионате, поэтому приглашаем всех 23-го числа во Дворец спорта "Уручье" на матч, где будет разыгрываться первый трофей белорусского волейбольного сезона".

Вход на трибуны спорткомплекса "Уручье" свободный.

Трансляцию встречи в прямом эфире будет вести телеканал "Беларусь 5". Начало в 17:50.