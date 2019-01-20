ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

"Минчанка" на выезде побеждает "Сахалин" 3:1

"Минчанка" на выезде побеждает прямого конкурента за выход в плей-офф российской Суперлиги. Команда Виктора Гончарова добывает волевую победу над "Сахалином" - 3:1, набирает свое тринадцатое очко в регулярном чемпионате и сокращает отставание до все того же "Сахалина", идущего восьмым, до трех баллов. 27 января "Минчанка" примет казанское "Динамо".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все