"Минчанка" - обладательница кубка Беларуси по волейболу - 2020

Яркая борьба при родной аудитории после тяжелейших матчей на международной арене, и в результате непростая победа. Флагман нашего волейбола – "Минчанка" - добивается успеха в финальном поединке за Кубок Беларуси, победив в пятисетовом поединке гродненский "Коммунальник" - 3:2. Этот трофей шестой в истории команды. Перед наступающим новым годом "Минчанка" провела и трехматчевую победную серию в открытом чемпионате России и теперь всерьез претендует на долгожданный плей-офф.

Напомним, в следующем году Беларусь примет квалификацию на чемпионат Европы, который также состоится в 2021 году. Матчи запланированы на май.