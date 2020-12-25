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"Минчанка" - обладательница кубка Беларуси по волейболу - 2020
Яркая борьба при родной аудитории после тяжелейших матчей на международной арене, и в результате непростая победа. Флагман нашего волейбола – "Минчанка" - добивается успеха в финальном поединке за Кубок Беларуси, победив в пятисетовом поединке гродненский "Коммунальник" - 3:2. Этот трофей шестой в истории команды. Перед наступающим новым годом "Минчанка" провела и трехматчевую победную серию в открытом чемпионате России и теперь всерьез претендует на долгожданный плей-офф.
Напомним, в следующем году Беларусь примет квалификацию на чемпионат Европы, который также состоится в 2021 году. Матчи запланированы на май.
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