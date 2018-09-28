3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
"Минчанка" перегорела
"Команда перегорела". Именно такие слова произнес главный тренер "Минчанки" Виктор Гончаров после поражения клуба в заключительном матче первого тура предварительного этапа Кубка России по волейболу, в котором наш ведущий коллектив дебютировал. Час назад завершилась встреча с "Заречьем-Одинцово", счет 0:3. Не в нашу пользу. Напомним, в этом сезоне "Минчанка" дебютирует в Суперлиге и на групповом этапе Лиги чемпионов.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
На обновленном участке трассы М8 открылось движение транспорта
В Минскэнерго предупредили минчан о возможном изменении цвета воды в кранах. В чем причина?
Забота о людях: новые скорые и медоборудование получил 432-й военный клинический медцентр
Стоматология, педиатрия и узкопрофильные врачи - новую поликлинику открыли в Смолевичах
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов