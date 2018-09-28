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"Минчанка" перегорела

"Команда перегорела". Именно такие слова произнес главный тренер "Минчанки" Виктор Гончаров после поражения клуба в заключительном матче первого тура предварительного этапа Кубка России по волейболу, в котором наш ведущий коллектив дебютировал. Час назад завершилась встреча с "Заречьем-Одинцово", счет 0:3. Не в нашу пользу. Напомним, в этом сезоне "Минчанка" дебютирует в Суперлиге и на групповом этапе Лиги чемпионов.

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