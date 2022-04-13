"Минчанка" побеждает "Коммунальник-МГУ" в первом матче полуфинальной серии ЧБ по волейболу

В первом матче полуфинальной серии волейболистки "Минчанки" добились победы против могилевского "Коммунальника-МГУ". Встреча, проходившая в столичном ДС "Уручье", завершилась со счетом 3:0 в пользу подопечных Станислава Саликова. Самым результативным игроком у победителей стала Татьяна Маркевич. На счету доигровщицы 13 очков. Второй матч серии до трех побед между минской и могилевской командами пройдет в Минске 14 апреля. Начало встречи намечено на 15:00. Во второй паре полуфиналистов "Жемучижина" - "Прибужье", напомним, 2:0 лидирует брестский клуб. Их третий матч 16 апреля.