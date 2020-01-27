"Минчанка" побеждает "Ленинградку" в российской Суперлиге

Третья победа в 12 матчах. Волейбольная "Минчанка" в домашней игре российской Суперлиги одолела "Ленинградку" - 3:2. Белорусская команда на 11-м месте, в пяти очках от восьмой дружины таблицы - "Заречье-Одинцово". 1 февраля "Минчанка" примет челябинский "Динамо-Метар".