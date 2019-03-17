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"Минчанка" потерпела пятое поражение подряд в российской волейбольной Суперлиге

Команда Виктора Гончарова в гостях проиграла "Калининграду" 0:3. В регулярном сезоне белорускам осталось провести один матч: 24 марта в Минске против последней команды - "Протона" из Саратова. Девушки по-прежнему имеют шансы на плей-офф.

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