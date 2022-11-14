"Минчанка" проиграла "Динамо-Метару"

Волейболистки "Минчанки" потерпели поражение в рамках регулярного чемпионата женской российской Суперлиги. В матче седьмого тура белоруски в Челябинске проиграли местному клубу "Динамо-Метар" со счетом 0:3. Эта неудача стала для наших спортсменок четвертой в сезоне, также было и три победы.