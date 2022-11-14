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"Минчанка" проиграла "Динамо-Метару"

Волейболистки "Минчанки" потерпели поражение в рамках регулярного чемпионата женской российской Суперлиги. В матче седьмого тура белоруски в Челябинске проиграли местному клубу "Динамо-Метар" со счетом 0:3. Эта неудача стала для наших спортсменок четвертой в сезоне, также было и три победы.

На данный момент "Минчанка" с семью баллами располагается на девятой позиции в турнирной таблице розыгрыша. Отставание от зоны плей-офф - два очка. Следующий поединок белоруски проведут 20 ноября в Минске против красноярского "Енисея".

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