"Минчанка" проиграла московскому "Динамо"

"Минчанка" в Казани потерпела поражение от московского "Динамо" в матче российской Суперлиги. Все три партии остались за нашими соперницами. Это второе поражение белорусок в финале шести. С нулем в графе набранных баллов "Минчанка" занимает последнее место в группе Б. Теперь нашим волейболисткам предстоит оспорить 5-6-е место с худшей командой группы А.

