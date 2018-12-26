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"Минчанка" проигрывает "Енисею" в очередном туре российской Суперлиги

Столичная "Минчанка" проигрывает "Енисею" в Красноярске в очередном туре российской Суперлиги: сегодня команда Виктора Гончарова уступила оппоненткам 0:3. Следующий поединок белоруски проведут дома 29 декабря в спорткомплексе "Уручье" против челябинского клуба "Динамо-Метар". Вход на игру свободный. Начало в 18:30.

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