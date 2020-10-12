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"Минчанка" провела первый матч после карантина
Волейбольная"Минчанка" накануне провела первую игру в российской Суперлиге послеизоляции, связанной с выявлением в команде коронавируса. И уступила на выезде "Енисею"со счетом 1:3. Самой результативной в составе "Минчанки" сталаМаргарита Степаненко, на счету которой 15 баллов. Путь до этой игры был убелорусок долгим - после своего карантина на прошлой неделе не состоялся ипоединок против "Динамо-Метара", поскольку в челябинском клубе такжебыли симптомы COVID-19. Перенесенные встречи значатся в календаре вдекабре.
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