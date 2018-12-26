"Минчанка" сегодня постарается прервать серию поражений в российской Суперлиге

"Минчанка" сегодня постарается прервать серию из трех поражений подряд в российской Суперлиге. В Красноярске белоруски встретятся с местным "Енисеем". Сейчас оппонент на 9-ом месте, наша команда на 10-ом. Кстати, "Енисей" к этой встрече подошел с серией из пяти поражений. Получится ли у "Минчанки" одолеть соперника, узнаем из прямой трансляции на"Беларусь 5", начало в 14:55.