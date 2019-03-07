"Минчанка" сегодня проведет перенесенный матч Суперлиги против московского "Динамо"

В ожидании встречи с одной из лучших команд Старого Света. "Минчанка" на площадке в Уручье сегодня проведет перенесенный матч Суперлиги против московского "Динамо" - команды, которая в прошлом сезоне стала сильнейшей в России. Начало в 17 часов. "Беларусь 5" покажет встречу в 19:30.