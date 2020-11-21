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"Минчанка" терпит шестое поражение кряду в российской волейбольной Суперлиге

После возвращения из коронавирусного карантина белорусская команда никак не может набрать ход. В матче 12-го тура девушки Станислава Саликова встречались на выезде с одним из лидеров турнира - московским "Динамо" - и уступили 0:3. "Минчанка" замыкает турнирную таблицу розыгрыша. Лишь один балл в активе.

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