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"Минчанка" в 1/8 финала Кубка ЕКВ сыграет с "Будапештом"
Волейбольная "Минчанка" без борьбы шагнула в 1/8 финала Кубка ЕКВ. Соперник белорусской команды по 1/16 венгерская "Ньиредьхаза" снялась с турнира. Несколько игроков клуба сдали положительный тест на коронавирус. Несмотря на то что у остальных волейболисток и тренеров тесты оказались отрицательными, руководство клуба приняло решение не рисковать и отказаться от дальнейшего выступления на турнире. Таким образом, "Минчанка" за выход в четвертьфинал поборется с "Будапештом". Наши соперницы досрочно попали в эту стадию по аналогичным причинам. 1/8 финала будет состоять из одного матча. Предварительно поединок пройдет с 8 по 10 декабря в Сербии. Команды будут играть в так называемых пузырях. В одной группе будет 4 клуба, которые сразу сыграют и четвертьфиналы, чтобы избежать дополнительных переездов.
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