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"Минчанка" в 7-й раз подряд выиграла Кубок Беларуси
7-й раз кряду и 8-й в истории. "Минчанка" снова взяла Кубок Беларуси по волейболу. Девушки Станислава Саликова уверенно справились с командой "Жемчужина Полесья" в трех партиях - 3:0. Два сета, к слову, завершились и вовсе со счетом 25:12. Встреча продолжалась чуть больше часа.
Без наград осталась команда-хозяйка могилевского спорткомплекса "Олимпиец" - "Коммунальник-МГУ", уступив 1:3 в матче за бронзу брестчанкам из "Прибужья".
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