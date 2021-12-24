"Минчанка" в 7-й раз подряд выиграла Кубок Беларуси

7-й раз кряду и 8-й в истории. "Минчанка" снова взяла Кубок Беларуси по волейболу. Девушки Станислава Саликова уверенно справились с командой "Жемчужина Полесья" в трех партиях - 3:0. Два сета, к слову, завершились и вовсе со счетом 25:12. Встреча продолжалась чуть больше часа.