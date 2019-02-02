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"Минчанка" в матче 15-го тура российской Суперлиги сегодня встречается с "Ленинградкой"

"Минчанка " в матче 15-го тура российской Суперлиги сегодня в Санкт-Петербурге встречается с местной "Ленинградкой". Оппонент на строчку выше белорусок - на 9-ом месте, на 4 балла меньше у минчанок, но есть еще игра в запасе. Клубы уже встречались в ноябре прошлого года в Минске, и тогда россиянки уступили 0:3. Сегодня "Минчанка" постарается добыть очередную викторию, в 19:50 - прямая трансляция матча на "Беларусь 5".

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