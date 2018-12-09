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"Минчанка" в пятом туре российской Суперлиги принимает "Сахалин"

Соперницы идут на 5-м месте в турнирной таблице, за белорусками пока 10 позиция. А в случае виктории сегодня есть возможность подняться на 8 строчку. Прямая трансляция встречи начнется в 17:30 на "Беларусь 5".

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