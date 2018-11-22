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"Минчанка" во Франции уступает местному "Расингу" 0:3

Дебют с поражения. "Минчанка" в первом матче группового розыгрыша волейбольной Лиги чемпионов во Франции уступает местному "Расингу" 0:3. Оппонент, к слову, двукратный триумфатор турнира. В следующем туре, 19 декабря, "Минчанка" принимает итальянскую "Новарру".

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