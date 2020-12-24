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"Минчанка" выиграла Кубок Беларуси

"Минчанка", с трудом одолев гродненский "Коммунальник", выиграла женский Кубок Беларуси по волейболу. Финал турнира, который прошел в Минске, растянулся на 5 сетов. Победа девушек Станислава Саликова - 3:2. Этот Кубок стал шестым в истории. Бронза турнира досталась брестскому "Прибужью".

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