"Минчанка" выиграла первый матч плей-аут в женской российской Суперлиге, который стартовал в Южно-Сахалинске. Белоруски уверенно справились с "Протоном", 3-0. Завтра белоруски сразятся с "Сахалином". Худшая команда четверки поборется за право и дальше играть в Суперлиге с клубом из второго дивизиона. "Минчанка" лидирует в квартете, при этом все равно не могла бы потерять место в элите.