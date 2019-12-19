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"Минчанка" вышла в 1/8 финала Кубка ЕКВ

Волейболистки "Минчанки" вышли в 1/8 финала Кубка ЕКВ. В ответном поединке 1/16 белорусский клуб уступил в Швейцарии "Невшателю" 1:3. Но в золотой партии белоруски оказались сильнее - 15:13. Следующим соперником "Минчанки" станет боснийский "Брцко".

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