"Минчанка" выступит в третьем сезоне суперлиги

"Минчанка" выступит в третьем кряду сезоне Суперлиги. Такое решение принято по итогам заседания президиума Всероссийской федерации волейбола. Несмотря на то что календарь составлен, окончательное решение о судьбе белорусского клуба будет принимать вплоть до старта соревнований. Все зависит от эпидемиологической ситуации в России и Беларуси.