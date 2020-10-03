Мини-футбол. Чемпионат Беларуси. 5 тур

Гомельский БЧ побеждает "Лиду" в матче-открытия 5 тура чемпионата страны по мини-футболу, 3-2. Отметим, дубль в активе Евдокимова. Для дружины Дмитрия Некрашевича эта виктория стала третьей в первенстве страны при двух поражениях. "Лида" проиграла второй раз в сезоне.