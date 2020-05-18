Мини-футбол. Определились все четвертьфиналисты

"Дорожник" прогнозируемо обыгрывает "Щучин" и во втором матче 1/8 финала чемпионата Беларуси по мини-футболу 7:2 - и выходит в следующий раунд на гомельский ВРЗ. Лидер регулярного сезона - БЧ - сыграет с "УВД-Динамо", "Витэн" - с командой ЦКК, а "Столица" - с клубом "Борисов-900". Матчи пройдут 21 и 24 мая.