Мини-футбольный клуб БЧ vs "Динамо-БНТУ" - 4:2

Мини-футбольный клуб БЧ, представляющий Гомель, добивается победы сегодня в поединке Белорусской премьер-лиги против минского "Динамо-БНТУ". В спортзале спорткомплекса "Локомотив" хозяева добились уверенной победы 4:2, пропустив один из двух мячей в самой концовке встречи.