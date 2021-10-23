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Мини-футбольный клуб БЧ vs "Динамо-БНТУ" - 4:2

Мини-футбольный клуб БЧ, представляющий Гомель, добивается победы сегодня в поединке Белорусской премьер-лиги против минского "Динамо-БНТУ". В спортзале спорткомплекса "Локомотив" хозяева добились уверенной победы 4:2, пропустив один из двух мячей в самой концовке встречи.

Также в рамках игрового дня сыграют в Светлогорске ЦКК и ВРЗ. А также в Минске "Охрана-Динамо" против "УВД-Динамо".

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