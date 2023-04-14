Министерство спорта Украины запретило атлетам соревноваться с россиянами и белорусами

Министерство молодежи и спорта Украины запретило спортсменам из Украины участвовать в соревнованиях с россиянами и белорусами, пишет РИА Новости.

"Запретить oфициальным делегациям национальных сбoрных команд Украины участвовать в мeждународных спортивных соревнованиях, в которых принимают участие спортсмены из России и/или Беларуси",

- говорится в приказе, который опубликован в Telegram-канале депутата Верховной рады Жана Беленюка.