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Министр спорта Сергей Ковальчук сегодня чествовал паралимпийцев и участников Дельфийских игр

2018 получился для них удачным. Из южнокорейского Пхенчхана белорусы привезли 12 медалей и заняли восьмое место в общем зачете Паралимпиады. Лучших сегодня наградили. Отметим, обладательница трех золотых медалей в Южной Корее Светлана Сахоненко ждет ребенка, но уже в мае планирует приступить к тренировкам.

Ближайшая летняя Паралимпиада пройдет летом 2020 года в Токио.

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