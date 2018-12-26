Министр спорта Сергей Ковальчук сегодня чествовал паралимпийцев и участников Дельфийских игр

2018 получился для них удачным. Из южнокорейского Пхенчхана белорусы привезли 12 медалей и заняли восьмое место в общем зачете Паралимпиады. Лучших сегодня наградили. Отметим, обладательница трех золотых медалей в Южной Корее Светлана Сахоненко ждет ребенка, но уже в мае планирует приступить к тренировкам.