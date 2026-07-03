Минск празднует спортивно: состязания по лыжероллерам проходят у "Чижовка-Арены"

3 июля на площадке у "Чижовка-Арены" в Минске проходят 10-е, юбилейные соревнования по лыжероллерам "Радость рассвета". Такому названию есть объяснение. Дело в том, что Заводской район - это самая восточная точка белорусской столицы. То есть во всем Минске солнце раньше всех поднимается именно здесь.

На участие в гонках в программе "масс-старты" поступило около 650 заявок. Свои силы пробуют биатлонисты и лыжники со всей Беларуси. Забеги проходят в четырех возрастных категориях среди мальчиков и девочек. Призы получат атлеты, занявшие с 1-го по 5-е места.

Александр Дорохович, первый замминистра спорта Беларуси:

"К этому моменту у нас уже завершились пять стартов. Остались три гонки. И в 11:30 пройдет церемония награждения победителей и призеров. Дополним, что здесь, у "Чижовка-Арены", подготовлена развлекательная программа, поэтому мы призываем минчан и гостей столицы проводить свой выходной активно".