Минск принимает юношеские соревнования по гандболу

В Минске продолжается международный турнир по гандболу. Соревнования посвящены Дню Победы. За награды борются 6 юношеских команд. Конкуренцию хозяевам составляют коллективы из Санкт-Петербурга и Чехова.

Накануне первые матчи соревнований принял столичный Дворец спорта "Уручье", а далее все встречи будут проходить в Доме гандбола по улице Бурдейного.

Турнир пройдет по круговой системе: каждая команда сыграет друг с другом, а победитель определится в заключительный день - 22 мая.