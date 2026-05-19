Минск принимает юношеские соревнования по гандболу
Автор:Редакция news.by
В Минске продолжается международный турнир по гандболу. Соревнования посвящены Дню Победы. За награды борются 6 юношеских команд. Конкуренцию хозяевам составляют коллективы из Санкт-Петербурга и Чехова.
Накануне первые матчи соревнований принял столичный Дворец спорта "Уручье", а далее все встречи будут проходить в Доме гандбола по улице Бурдейного.
Турнир пройдет по круговой системе: каждая команда сыграет друг с другом, а победитель определится в заключительный день - 22 мая.
Для гостей из России подготовлены также экскурсии. 21 мая гости отправятся в Музей истории Великой Отечественной войны и возложат цветы в память о героях.