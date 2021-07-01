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"Минск-Арена" готова принять этап Кубка мира по художественной гимнастике
Праздник красоты и спорта. "Минск-Арена" готова принять этап Кубка мира по художественной гимнастике. Состязания начнутся завтра, а завершатся в воскресенье. Для многих сборных это контрольный старт перед Олимпийскими играми в Токио. Поэтому команды заявили на турнир сильнейшие составы. На минском ковре выступят 45 граций из 13 стран. В эти минуты в спорткомплексе проходит подиумная тренировка. Так как гимнастки готовятся к Олимпиаде, для всех действует строгий коронавирусный протокол. Билеты на "Минск-Арену" не реализуются. Однако Белтелерадиокомпания покажет этап Кубка мира. Прямые трансляции на телеканале "Беларусь 5".
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