"Минск-Арена" в эти выходные примет этап Кубка мира по прыжкам на батуте

Этап Кубка мира по прыжкам на батуте уже в эти выходные примет "Минск-Арена". Об этом сегодня сообщили журналистам организаторы. Соревнования станут тестовыми ко ІІ Европейским играм. В столицу приедут 170 спортсменов из 36 стран.



Зрители смогут увидеть победителей и призеров Олимпийских игр, чемпионатов планеты - среди них Дон Дон, Ту Сяо, Гао Лей. Вход на трибуны свободный. Сильнейшим составом выступит белорусская команда: это Олег Рябцев, Мария Махаринская, Валентина Богомолова и наша звездная пара -Владислав и Анна Гончаровы. Напомним, на прошлом домашнем этапе Кубка мира два года назад белорусы завоевали 5 медалей: три золота, серебро и бронзу.



Нынешний соревновательный год наша сборная начала успешно. На первом этапе Кубка мира в Баку в феврале Владислав Гончаров взял золото в индивидуальных прыжках, а Валентина Богомолова и Ангелина Хотян победили в синхроне. Каждый этап Кубка мира максимально важен -по результатам можно получить заветные квоты на Олимпийские игры в Токио.