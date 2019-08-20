Минск готовится отпраздновать Международный олимпийский день в субботу, 24 августа

Минск готовится отпраздновать Международный олимпийский день. Его по традиции примет спорткомплекс по улице Сурганова. На этот раз в субботу, 24 августа. Будут работать более 40 спортивных площадок. Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете. Прежде всего мероприятие делают для детей. Ребята смогут познакомиться с различными видами спорта. Участники получат специальные карточки, в которых будут отмечать прохождение заданий. За 20 выполненных приз: часы с шагомером.







Итак, праздник пройдет в субботу на площадках спортивного комплекса "Олимпийский" с 11 до 18 часов.