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Минск готовится отпраздновать Международный олимпийский день в субботу, 24 августа

Минск готовится отпраздновать Международный олимпийский день. Его по традиции примет спорткомплекс по улице Сурганова. На этот раз в субботу, 24 августа. Будут работать более 40 спортивных площадок. Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете. Прежде всего мероприятие делают для детей. Ребята смогут познакомиться с различными видами спорта. Участники получат специальные карточки, в которых будут отмечать прохождение заданий. За 20 выполненных приз: часы с шагомером.



Итак, праздник пройдет в субботу на площадках спортивного комплекса "Олимпийский" с 11 до 18 часов.

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