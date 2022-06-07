"Минск" и "Строитель" в финале чемпионате Беларуси по хоккею

В чемпионате Беларуси по хоккею на траве среди мужских команд определились соискатели золотых медалей.Восьмикратный чемпион страны ХК "Минск" дважды разгромил в полуфинале СДЮШОР "Брестжилстрой". Во второй полуфинальной серии брестский "Строитель" не испытал проблем в матчах с командой "Гроднооблспорт".