"Минск" переиграл "Славию" в чемпионате Беларуси по футболу

"Минск" переиграл "Славию" со счетом 2:1 в перенесенном матче 21-го тура чемпионата Беларуси по футболу. В составе победителей забивали Нассибулин и Ануфриев. Правда, существенных изменений на положение в турнирной таблице этот результат не принес. Хозяева сравнялись по набранным очкам с "Витебском" - у команд по 34 балла. "Минск" пока на 11-м месте. "Славия" расположилась одной строчкой ниже, уступая "горожанам" 6 очков.