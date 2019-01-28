3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаПолитикаОбществоЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Минск попрощался с чемпионатом Европы по фигурному катанию
Красочное, немного сентиментальное, но душевное гала-представление. В Минске накануне попрощались с чемпионатом Европы по фигурному катанию. В закрытии форума принял участие и Глава государства Александр Лукашенко. Наша страна подобный старт принимала впервые в истории и с дебютом справилась на отлично. Трансляции во многие страны мира и почти полтысячи журналистов, трибуны, заполненные болельщиками, пестрели от разных флагов. Не это ли лучшая презентация страны. Сегодня чемпионат Европы - это не только история и яркие воспоминания. Это шаг на пути к новой цели - чемпионату мира.
Рассказывает Елена Горельчик.
Беларусь прощалась ярко и красиво, эмоционально и душевно
4 соревновательных дня, 2 ледовые площадки, 8 комплектов наград, 145 спортсменов из 34 стран Старого Света, десятки личных рекордов и аншлаги на "Минск-Арене". В воскресенье Беларусь попрощалась с чемпионатом Европы по фигурному катанию. Попрощалась ярко и красиво, эмоционально и душевно.
Огромное спасибо за прием и поддержку - слова благодарности и восторга от каждого фигуриста в адрес зрителей. Многие признаются, выступать при абсолютно заполненных трибунах им приходилось впервые.
Беларусь увидел весь мир
Чемпионат Европы объединил болельщиков не только нашего континента. Трансляции с белорусского льда увидели в 20 странах мира, в том числе в далеких Бразилии и Японии. Освещали континентальный турнир более 400 представителей СМИ. Беларусь увидел весь мир! И эта картина никого не оставила равнодушным.
Традиционное гала-представление. Здесь уже не боролись за баллы и благосклонность судей, здесь полностью отдавались танцу, приглашая зрителей погрузиться в номер и прочувствовать его так, как чувствуют себя фигуристы.
Последние аккорды музыки - семикратный чемпион Европы, свой последний титул он выиграл здесь, в Минске, Хавьер Фернандес прощается с фигурным катанием. Его танец венчает показательные выступления.
В закрытии форума принял участие и Глава государства Александр Лукашенко
Сразу после финального номера на лед выходит Президент Беларуси Александр Лукашенко. Благодарит каждого спортсмена за подаренный океан эмоций, судей - за их нелегкий кропотливый труд в этом субъективном виде спорта, тренеров - без работы, которых не было бы всей этой красоты на льду.
К слову, фигуристам Глава государства вручил и сладкие подарки - белорусский шоколад, в котором нет сахара. “Минский чемпионат Европы в эти дни затмил и AustralianOpen, и этап Кубка мира по биатлону”, - подчеркивает Президент в своем выступлении, не без улыбки отмечая, как же нам будет не хватать в Минске этих потрясающих фигуристов.
Такие моменты остаются в памяти навсегда. А некоторые уйдут со льда даже с уникальным селфи. Россияне Никита Кацалапов и Виктория Синицына, объединившись с белорусами Анной Кубликовой и Юрием Гулицким, не упустили возможность сделать фото с Александром Лукашенко.
Белорусские фигуристы не выиграли медали турнира. На пьедестал пока мы не рассчитываем. Но сегодня победу одержало все белорусское фигурное катание, объединив вокруг маленькой Беларуси не только всю Европу, а весь мир. И это порой стоит дороже любого золота.
Все о прошедшем чемпионате Европы по фигурному катанию на нашем сайте
Президент
Все
Конференция по безопасности и "Дожинки" в Мостах - неделя Президента в рубрике "Время Первого"
Александр Лукашенко побывал на "Дожинках" в Мостах
Президент Беларуси выразил соболезнование президенту Сербии в связи с жертвами на вокзале Нови-Сад
Лукашенко на конференции по безопасности затронул тему геополитической турбулентности
Политика
Все
Общество
Все
Дрифтеры со всего мира съехались в Беларусь. Расскажем, зачем
"Мы продолжаем движение к сохранению мира". Участники о конференции по евразийской безопасности
III чемпионат по колке дров среди СМИ пройдет 7 ноября. Расскажем, как тренируются команды
По каким показателям Беларусь закрепилась в топе сильнейших стран мира
В мире
Все
Военные Израиля ликвидировали ливанского полевого командира организации "Хезболла"
Выборы президента США: кто лидирует, чего опасаются и компроматы на кандидатов
Что пишут и говорят СМИ по итогам II Минской международной конференции по евразийской безопасности
Выборы лидера Молдовы прервали на четырех участках из-за тревоги минирования
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов