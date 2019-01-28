Минск попрощался с чемпионатом Европы по фигурному катанию

Красочное, немного сентиментальное, но душевное гала-представление. В Минске накануне попрощались с чемпионатом Европы по фигурному катанию. В закрытии форума принял участие и Глава государства Александр Лукашенко. Наша страна подобный старт принимала впервые в истории и с дебютом справилась на отлично. Трансляции во многие страны мира и почти полтысячи журналистов, трибуны, заполненные болельщиками, пестрели от разных флагов. Не это ли лучшая презентация страны. Сегодня чемпионат Европы - это не только история и яркие воспоминания. Это шаг на пути к новой цели - чемпионату мира.

Рассказывает Елена Горельчик.

Беларусь прощалась ярко и красиво, эмоционально и душевно



4 соревновательных дня, 2 ледовые площадки, 8 комплектов наград, 145 спортсменов из 34 стран Старого Света, десятки личных рекордов и аншлаги на "Минск-Арене". В воскресенье Беларусь попрощалась с чемпионатом Европы по фигурному катанию. Попрощалась ярко и красиво, эмоционально и душевно.

















Огромное спасибо за прием и поддержку - слова благодарности и восторга от каждого фигуриста в адрес зрителей. Многие признаются, выступать при абсолютно заполненных трибунах им приходилось впервые.

Беларусь увидел весь мир

Чемпионат Европы объединил болельщиков не только нашего континента. Трансляции с белорусского льда увидели в 20 странах мира, в том числе в далеких Бразилии и Японии. Освещали континентальный турнир более 400 представителей СМИ. Беларусь увидел весь мир! И эта картина никого не оставила равнодушным.

Традиционное гала-представление. Здесь уже не боролись за баллы и благосклонность судей, здесь полностью отдавались танцу, приглашая зрителей погрузиться в номер и прочувствовать его так, как чувствуют себя фигуристы.

Последние аккорды музыки - семикратный чемпион Европы, свой последний титул он выиграл здесь, в Минске, Хавьер Фернандес прощается с фигурным катанием. Его танец венчает показательные выступления.

В закрытии форума принял участие и Глава государства Александр Лукашенко

Сразу после финального номера на лед выходит Президент Беларуси Александр Лукашенко. Благодарит каждого спортсмена за подаренный океан эмоций, судей - за их нелегкий кропотливый труд в этом субъективном виде спорта, тренеров - без работы, которых не было бы всей этой красоты на льду.







К слову, фигуристам Глава государства вручил и сладкие подарки - белорусский шоколад, в котором нет сахара. “Минский чемпионат Европы в эти дни затмил и AustralianOpen, и этап Кубка мира по биатлону”, - подчеркивает Президент в своем выступлении, не без улыбки отмечая, как же нам будет не хватать в Минске этих потрясающих фигуристов.

Такие моменты остаются в памяти навсегда. А некоторые уйдут со льда даже с уникальным селфи. Россияне Никита Кацалапов и Виктория Синицына, объединившись с белорусами Анной Кубликовой и Юрием Гулицким, не упустили возможность сделать фото с Александром Лукашенко.

Белорусские фигуристы не выиграли медали турнира. На пьедестал пока мы не рассчитываем. Но сегодня победу одержало все белорусское фигурное катание, объединив вокруг маленькой Беларуси не только всю Европу, а весь мир. И это порой стоит дороже любого золота.