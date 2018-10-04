Минск примет 45-ю Всемирную шахматную олимпиаду 2022 года. Эта приятная новость пришла из Грузии, где проходит генеральная ассамблея международной федерации шахмат. Кроме Беларуси на организацию турнира претендовали Корея и Тунис. И сегодня же в Батуми председатель Белорусской федерации шахмат Анастасия Сорокина избрана вице-президентом Международной федерации.