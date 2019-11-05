Минск принимает чемпионат Европы по муай-тай

Наши атлеты в тайском боксе имеют массу титулов и являются законодателями мод. И неудивительно, что после решения перенести турнир из испанской Марбельи, местом проведения была выбрана Беларусь.За первым днем соревнований во Дворце спорта наблюдает наш корреспондент Александр Ярмош (прямое включение). Совсем недавно состоялась торжественная церемония открытия чемпионата Европы, но это не значит, что соревнования только начались. Бои предварительного раунда проходят тут с двух часов дня. К слову, в такое время будут начинаться поединки на протяжении всего турнира, а вход на арену свободный!



Нынешний чемпионат континента проходит в не самом привычном формате. Выступят не только взрослые спортсмены (сюда входят атлеты от 17 до 40 лет), но и юниоры (младшая возрастная категория, например, 12-13 лет). Подобный формат - не новинка, однако не практиковался с 2014 года. В Минске сейчас более 520 представителей тайского бокса из 26 стран Европы. Понятное дело, настроение отличным по итогам соревнований будет не у всех. Оно во многом будет зависеть от выступлений в ринге. Но чем точно будут довольны бойцы - так это пребыванием в Минске. Все сделано для них. Взять хотя бы проживание: спортсмены расположились в трех близлежащих гостиницах, Дворец спорта в шаговой доступности. Так что, можно даже что-то забыть в отеле и успеть за необходимой вещью вернуться. Впрочем, довольно лирики. По итогам жеребьевки на сегодня были намечены 29 поединков. 7 - с участием белорусов: две девушки, 5 парней. Сегодня ожидаем выступление наших известных бойцов. На ринг еще выйдут многократные победители чемпионатов мира и Европы - Виталий Гурков и Евгений Волчек.



