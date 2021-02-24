Минск принимает турнир Европейской теннисной федерации

В Минске проходит первый турнир Европейской теннисной федерации. Свои силы на международном первенстве пробуют дети из 13 стран - от Великобритании до Армении, от Германии и до Казахстана. Ребята - старше 12 лет, поэтому для многих - это первый соревновательный опыт в жизни. Из-за эпидситуации меры предосторожности со стороны организаторов на самом высоком уровне.