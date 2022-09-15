Минск принимает второй этап Кубка Содружества по биатлону - как прошел первый день

Раубичи сегодня вновь стали центром мирового спорта. Минск принимает второй этап Кубка Содружества по биатлону, который не уступает по организации Кубку мира. В составе участников около 10 медалистов Олимпийских игр. В цветочную церемонию сегодня попали трое белорусов, а один из наших спортсменов выиграл спринтерскую гонку.

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Формат соревнований интересен для зрителя. Ведь биатлонисты сражаются не только в отдельно взятой гонке, но и смело шагают по общему зачету соревнований. Церемониал соблюдается досконально на открытии почетные гости. Им слово.

Биатлонное содружество наших стран отвечает спортивной изоляции. Это одна из ответных мер. Президент Беларуси подписал указ, которым совершенствуется подготовка спортсменов национальных и сборных команд по видам спорта. Документом вводится возможность заключать трудовые договоры со спортсменами, входящими в переменные составы национальных команд и достигшими высокого спортивного результата. Заработная плата таким спортсменам будет выплачиваться из внебюджетных средств, заработанных центрами олимпийской подготовки и олимпийского резерва, а также за счет возможной спонсорской помощи.





Далее все внимание борьбе, особенно внимание Алимбековой. Динара отстреляла не совсем точно, но в цветочную церемонию пробилась. Хотя после победного сочинского дубля, да тем более дома, хотела быть первой. Но это спорт.

Среди мужчин -россыпь белорусов разной масти. И титулованный Смольский, и призеры Кубка мира Лобастов и Лазовский. Наконец, масса молодежи. А та хороша и талантлива. Борьба накалилась по всем законам и жанрам спортивной жизни. Но победил сильнейший.