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Минск принимает заседание комитета УЕФА HatTrick

Представители 28 федераций футбола Европы обсуждают рабочие вопросы. Суть программы - поддержка ассоциаций в развитии вида спорта. Подобное мероприятие проводится в Минске впервые. Благодаря помощи УЕФА в ближайшее время в Беларуси появятся полноразмерные футбольные поля с искусственным покрытием.

Отметим, ранее благодаря программе HatTrick в столице был возведен технический центр АБФФ. Доля средств УЕФА при возведении объекта составила 44 процента. Также при поддержке организации построены и поля для Академии футбола.

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