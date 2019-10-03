Минск принимает заседание комитета УЕФА HatTrick

Представители 28 федераций футбола Европы обсуждают рабочие вопросы. Суть программы - поддержка ассоциаций в развитии вида спорта. Подобное мероприятие проводится в Минске впервые. Благодаря помощи УЕФА в ближайшее время в Беларуси появятся полноразмерные футбольные поля с искусственным покрытием.



Отметим, ранее благодаря программе HatTrick в столице был возведен технический центр АБФФ. Доля средств УЕФА при возведении объекта составила 44 процента. Также при поддержке организации построены и поля для Академии футбола.