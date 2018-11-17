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Минск продолжает подготовку к ІІ Европейским играм
Более 12 тысяч добровольцев подали уже заявки на роль волонтеров спортивного события. Большинство - представители Беларуси, но среди кандидатов есть жители США, Великобритании и даже Багамских островов. Среди них - волонтеры прошлых Олимпийских игр, чемпионатов Европы и мира. Для многих волонтерство уже стиль жизни.
Заявки в волонтеры принимаются до 1 апреля следующего года. Однако их подготовка уже ведется. Кроме тренингов, практический опыт они получают во время тестовых соревнований. На этой неделе - во время престижного теннисного турнира Belarus Open.
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